У всіх аеропортах Туреччини оголосили помаранчевий рівень тривоги після теракту в Анкарі

У Туреччині після теракту у штаб-квартирі компанії Turkish Aerospace Industries оголосили помаранчевий рівень тривоги у всіх аеропортах країни.

Про це повідомляє Hürriyet, інформує "Європейська правда".

Особливу увагу приділяють безпеці аеропорту "Стамбул" і аеропорту імені Сабіхи Гекчен.

Відповідно до прийнятого рішення були посилені заходи на входах і виходах з аеропортів.

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Транспортні засоби, що в'їжджають і виїжджають з аеропортів, ретельно обшукуються, а пасажири проходять додаткову перевірку документів.

У заяві, зробленій аеропортом імені Сабіхи Гекчен щодо посилення заходів безпеки, пасажирам рекомендували приходити до терміналу щонайменше за три години до вильоту, щоб уникнути можливих втрат часу у зв'язку з додатковими заходами, вжитими в аеропортах.

Нагадаємо, у середу, 23 жовтня, стався теракт біля штаб-квартири компанії Turkish Aerospace Industries в Кахраманказані, що приблизно за 28 км від Анкари.

ЗМІ раніше повідомили, що напад скоїли троє терористів. Глава МВС Туреччини Алі Єрлікая стверджував, що двох із них нейтралізували.

Ввечері повідомлялося, що внаслідок теракту загинуло п’ятеро людей.

Після теракту турецькі військово-повітряні сили вдарили по позиціях бойовиків Курдської робітничої партії в Іраку та Сирії.