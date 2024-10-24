Во всех аэропортах Турции объявили оранжевый уровень тревоги после теракта в Анкаре

В Турции после теракта в штаб-квартире компании Turkish Aerospace Industries объявили оранжевый уровень тревоги во всех аэропортах страны.

Об этом сообщает Hürriyet, информирует "Европейская правда".

Особое внимание уделяется безопасности аэропорта "Стамбул" и аэропорта имени Сабихи Гекчен.

Согласно принятому решению были усилены меры на входах и выходах из аэропортов.

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Транспортные средства, въезжающие и выезжающие из аэропортов, тщательно обыскиваются, а пассажиры проходят дополнительную проверку документов.

В заявлении, сделанном аэропортом имени Сабихи Гекчен относительно усиления мер безопасности, пассажирам рекомендовали приходить в терминал по меньшей мере за три часа до вылета, чтобы избежать возможных потерь времени в связи с дополнительными мерами, принятыми в аэропортах.

Напомним, в среду, 23 октября, произошел теракт возле штаб-квартиры компании Turkish Aerospace Industries в Кахраманказане, что примерно в 28 км от Анкары.

СМИ ранее сообщили, что нападение совершили трое террористов. Глава МВД Турции Али Ерликая утверждал, что двух из них нейтрализовали.

Вечером сообщалось, что в результате теракта погибли пять человек.

После теракта турецкие военно-воздушные силы ударили по позициям боевиков Курдской рабочей партии в Ираке и Сирии.