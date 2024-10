Туреччина після теракту в Анкарі вдарила по курдах в Іраку та Сирії

Турецькі військово-повітряні сили вдарили по позиціях бойовиків Курдської робітничої партії у Іраку та Сирії.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає "Європейська правда".

Як повідомило оборонне відомство, повітряну операцію проведено "з метою усунення терористичних нападів на наш народ і сили безпеки".

#Urgent

The Turkish occupation bombed the city of Kobani.



#Rojava_Post pic.twitter.com/z3iqXcS5PL

