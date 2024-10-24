Словенія передала ДСНС два тягачі для гуманітарного розмінування

ДСНС України отримала два тягачі, куплені за кошти, надані урядом Словенії в межах ініціативи United24 – їх використовуватимуть для розмінування.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки, пише "Європейська правда".

Тягачі були придбані в українського виробника в рамках ініціативи "Зроблено в Україні". Вони дозволять оперативніше доставляти техніку для розмінування до районів, де проводиться очищення територій.

фото з сайта мінекономіки

"Додаткові тягачі – це більша мобільність підрозділів наших рятувальників. Для нас важливо, що тягачі були придбані у відповідь на запит Держслужби з надзвичайних ситуацій", – прокоментував начальник Управління з питань гуманітарного розмінування Мінекономіки України Дмитро Паньшин.

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Угоду про виділення 1,5 мільйона євро для гуманітарної допомоги у сфері розмінування уряди України та Республіки Словенія підписали у грудні 2023 року. Угода набула чинності 3 липня.

"Виділення 1,5 мільйона євро на потреби гуманітарного розмінування – це дуже правильний крок уряду Словенії. І ми з командою посольства працюємо над тим, щоб внесок нашої країни зростав", – зазначила посол Словенії в Україні Матея Превольшек.

Міністерство економіки є розпорядником рахунку UNITED24 для потреб гуманітарного розмінування. З травня 2023 року на рахунок надійшло понад 177 мільйонів в гривневому еквіваленті.

Нагадаємо, у липні Україна та Словенія підписали безпекову угоду, де міститься пункт про поглиблення співпраці у сфері гуманітарного розмінування.

У червні уряд Словенії схвалив виділення Україні 5 млн євро на гуманітарні потреби.