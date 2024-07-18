Україна та Словенія підписали безпекову угоду

Україна та Словенія підписали двосторонню безпекову угоду у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Офісу президента, яка також виклала текст угоди.

Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку з боку України підписав президент Володимир Зеленський, з боку Словенії – прем’єр-міністр Роберт Голоб.

Підписання відбулося на полях саміту Європейської політичної спільноти у Британії.

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Угода передбачає, що Словенія, яка надала Україні вже 13 пакетів військової допомоги, продовжить зберігати поточний рівень підтримки України протягом 10-річного терміну дії угоди, робитиме внесок у навчання українських військових у рамках Місії ЄС EUMAM, а також співпрацюватиме для пошуку джерел фінансування проєктів української оборонної промисловості.

Крім того, в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, гуманітарного розмінування. Також Словенія обіцяє додаткові 5 млн євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму "Зерно з України".

"У документі чітко закріплена всебічна підтримка з боку Словенії майбутнього членства України в ЄС і НАТО", – зазначають у комюніке Офісу президента.

Словенія стала 25-ю країною, з якою Україна підписала двосторонню безпекову угоду.

Цього ж дня відбулося підписання безпекової угоди з Чехією.

Нагадаємо, у тиждень саміту НАТО були підписані безпекові угоди з Польщею, Люксембургом та Румунією. Також на полях саміту підписали додатковий договір Ukraine Compact - багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.