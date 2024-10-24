Словения передала ГСЧС два тягача для гуманитарного разминирования

ГСЧС Украины получила два тягача, купленные за средства, предоставленные правительством Словении в рамках инициативы United24 – их будут использовать для разминирования.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики, пишет "Европейская правда".

Тягачи были приобретены у украинского производителя в рамках инициативы "Сделано в Украине". Они позволят оперативно доставлять технику для разминирования в районы, где проводится очистка территорий.

фото с сайта минэкономики Реклама:

"Дополнительные тягачи – это большая мобильность подразделений наших спасателей. Для нас важно, что тягачи были приобретены в ответ на запрос Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", – прокомментировал начальник Управления по вопросам гуманитарного разминирования Минэкономики Украины Дмитрий Паньшин.

Соглашение о выделении 1,5 миллиона евро для гуманитарной помощи в сфере разминирования правительства Украины и Республики Словения подписали в декабре 2023 года. Соглашение вступило в силу 3 июля.

"Выделение 1,5 миллиона евро на нужды гуманитарного разминирования – это очень правильный шаг правительства Словении. И мы с командой посольства работаем над тем, чтобы вклад нашей страны рос", – отметила посол Словении в Украине Матея Превольшек.

Министерство экономики является распорядителем счёта UNITED24 для нужд гуманитарного разминирования. С мая 2023 года на счёт поступило более 177 миллионов в гривневом эквиваленте.

Напомним, в июле Украина и Словения подписали соглашение по безопасности, где содержится пункт об углублении сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования.

В июне правительство Словении одобрило выделение Украине 5 млн евро на гуманитарные нужды.