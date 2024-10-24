Збройні сили Литви отримали партію військових вантажівок

Збройні сили Литви офіційно отримала вантажівки Unimog U5000 зі здвоєною кабіною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Відповідно до контракту, підписаного у вересні цього року, Агентство оборонних ресурсів при Міністерстві національної оборони домовилося з Агенцією НАТО з підтримки і постачання (NSPA) про закупівлю додатково 51 вантажівки Unimog U5000.

Міноборони Литви

"Ми підписали контракт на Unimog U5000 у вересні, і вже сьогодні ми бачимо ці сучасні вантажівки…Наразі Збройні сили Литви експлуатують близько півтисячі таких вантажівок, але ми повинні продовжувати системно оснащувати наші війська", – сказав міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

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Ці вантажівки використовуються для логістичного забезпечення, перевезення військ, медичної евакуації та виконання спеціальних завдань.

На початку жовтня стало відомо, що Литва придбає додаткові системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS за 234 млн євро.

15 жовтня писали, що Литва вирішила створити два нові батальйони гусеничних бойових машин піхоти, а також закупити додаткову партію БМП Vilkas за 370 млн євро.