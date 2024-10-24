Вооруженные силы Литвы официально получили грузовики Unimog U5000 со сдвоенной кабиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

В соответствии с контрактом, подписанным в сентябре этого года, Агентство оборонных ресурсов при Министерстве национальной обороны договорилось с Агентством НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) о закупке дополнительно 51 грузовика Unimog U5000.

Министерство обороны Литвы

"Мы подписали контракт на Unimog U5000 в сентябре, и уже сегодня мы видим эти современные грузовики...Сейчас Вооруженные силы Литвы эксплуатируют около полутысячи таких грузовиков, но мы должны продолжать системно оснащать наши войска", – сказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Реклама:

Эти грузовики используются для логистического обеспечения, перевозки войск, медицинской эвакуации и выполнения специальных задач.

В начале октября стало известно, что Литва приобретет дополнительные системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS за 234 млн евро.

15 октября писали, что Литва решила создать два новых батальона гусеничных боевых машин пехоты, а также закупить дополнительную партию БМП Vilkas за 370 млн евро.