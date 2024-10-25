ВВС "под прикрытием" показала, как работают схемы переправки мигрантов через Ла-Манш

Британский вещатель BBC показал результаты большого расследования о том, как работают схемы содействия мигрантам, прибывающим к берегам Великобритании через Ла-Манш – для этого журналист выдал себя за мигранта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в статье BBC от 25 октября.

Журналист BBC, в совершенстве владеющий арабским, придумал себе мигрантскую "легенду" и начал интересоваться способами попасть в Великобританию, что позволило ему за пять месяцев узнать, как это работает.

Расследование выяснило, что Германия играет роль основного "хаба" для контрабандистов, которые продают мигрантам лодки и спасательные жилеты для опасного путешествия. Контрабандисты раскрыли, что хранят плавсредства на многих тайных складах и постоянно "играют в прятки" с немецкой полицией.

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"Полный пакет" для группы мигрантов – надувная лодка с мотором и 60 спасательных жилетов – может стоить 15 тысяч евро. Такую цену выставили двое участников схемы из немецкого Эссена, через который проходит немало мигрантов.

Журналист через WhatsApp вышел на людей, которые предлагали содействие, и затем встретился с одним из них на вокзале Эссена. Еще дистанционно тот показал ему фото якобы надежной новой надувной лодки, которая спрятана где-то неподалеку от Эссена. Этот человек объяснил особую роль немецкого Эссена соображениями "безопасности и логистики", а бдительность правоохранителей несколько меньше, чем на севере Франции.

Затем "мигранту" устроили в кафе встречу с главным организатором, во время которой ему пришлось отложить телефон на отдельный стол. Во время нее выяснилось, что вокруг Эссена есть десяток складов с лодками и что периодически они попадают под рейды.

Контрабандисты заявили, что готовы за 3-4 часа перебросить лодку в Кале во Францию в день, когда будут благоприятные условия, и делились, что знают "новое хорошее место", где больше шансов избежать внимания французской полиции.

"Пакетное предложение" для организации поездки сразу 60 человек стоило бы 15 тысяч евро – с лодкой, мотором, помпой и жилетами и доставкой всего к побережью в Кале.

Предложили также более дешевый вариант с самовывозом лодки из Эссена – за 8 тысяч евро. Большая скидка связана с тем, что в таком случае риски в случае общения с полицией ложатся не на курьеров от контрабандистов.

Главный организатор также сказал, что хочет получить деньги в Турции, потому что "все везется оттуда".

Журналиста под прикрытием подталкивали к быстрому принятию решений, потому что "спрос большой". В итоге он написал им, что пока отказывается от сделки.

В дипломатических кругах говорят, что между Британией и Германией улучшилось сотрудничество для противодействия сетям контрабандистов. В феврале в Германии была целая серия рейдов с 19 арестами, во время которых изъяли много плавсредств и жилетов, но они осуществлялись по запросам Франции и Бельгии.

В МВД Британии прокомментировали BBC, что правительство активизирует работу с рядом стран, в том числе Германией, для противодействия таким преступникам и сейчас вместе с Германией разрабатывают новый план.

В начале октября Британия зарегистрировала рекордное за 2024 год дневное количество прибытий мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках – 973 человека. На прошлой неделе в аварии лодки с мигрантами в Ла-Манше погиб младенец, остальных мигрантов спасли и вернули во Францию.

Проблема нелегальной миграции через Ла-Манш является постоянной причиной напряжения между Парижем и Лондоном и одной из топ-тем в политической повестке дня Британии.

Неофициально сообщалось, что Германия и Франция призывают Брюссель заключить с правительством Великобритании соглашение об убежище и миграции, которое бы соответствовало требованиям ЕС и помогло бы решить проблему с нелегальной миграцией через Ла-Манш.