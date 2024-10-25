Сейм Польщі зупиняв роботу через "замінування"

Польський Сейм призупиняв роботу через повідомлення про закладення вибухового пристрою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Interia.

За неофіційною інформацією, служби, відповідальні за безпеку парламенту, отримали анонімне повідомлення, що десь у будівлі заклали вибухівки.

Рух автотранспорту та пішоходів на вулиці Вейській, де розташований Сейм, було перекрито. Деякий час на територію будівлі законодавчого органу не пускали парламентарів. Піротехнічні служби перевіряли територію.

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У пресслужбі Сейму заявили, що ситуація є спокійною і контрольованою. Згодом Сейм відновив роботу – вибухівки не знайшли.

"Я думаю, що канцелярія Сейму повинна пояснити, що сталося. Працівники Сейму сказали, що за 20 років роботи вони не пам'ятають такої ситуації", – написав у соцмережі Х (Twitter) депутат від партії "Право і справедливсіть" Філіп Качинський.

Нагадаємо, цього тижня Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань через спроби диверсій на польській території.

Коментуючи це рішення, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва відповість на цей крок.