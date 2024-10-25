Сейм Польши останавливал работу из-за "минирования"

Польский Сейм приостанавливал работу из-за сообщения о закладке взрывного устройства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Interia.

По неофициальной информации, службы, ответственные за безопасность парламента, получили анонимное сообщение, что где-то в здании заложили взрывчатку.

Движение автотранспорта и пешеходов на улице Вейской, где расположен Сейм, было перекрыто. Некоторое время на территорию здания законодательного органа не пускали парламентариев. Пиротехнические службы проверяли территорию.

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В пресс-службе Сейма заявили, что ситуация является спокойной и контролируемой. Впоследствии Сейм возобновил работу – взрывчатки не нашли.

"Я думаю, что канцелярия Сейма должна объяснить, что произошло. Работники Сейма сказали, что за 20 лет работы они не помнят такой ситуации", – написал в соцсети Х (Twitter) депутат от партии "Право и справедливость" Филипп Качиньский.

Напомним, на этой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии генерального консульства России в городе Познань из-за попыток диверсий на польской территории.

Комментируя это решение, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на этот шаг.