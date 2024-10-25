Орбан заявив, що уряд Польщі "встановив" Брюссель

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав у п'ятницю, що уряд Польщі та його прем'єр-міністр Дональд Туск були призначені Європейським Союзом у межах змови з метою усунення попереднього правопопулістського керівництва країни.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю державному радіо в п’ятницю, його цитує агентство АР.

Орбан розкритикував президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн і лідера найбільшої політичної групи в ЄС, президента Європейської народної партії Манфреда Вебера.

Він заявив, що вони прагнуть змістити його уряд, як це, за його словами, сталося в Польщі у 2023 році, коли коаліція на чолі з Туском перемогла керівну "Право і справедливість" на національних виборах.

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"Це навіть не таємна змова проти Угорщини, це відкрито представлений, оголошений план", – сказав Орбан. "Те ж саме відбувалося і в Польщі. Поляки також пішли своїм шляхом, вони також почали вести незалежну польську політику щодо міграції, гендеру та економіки", – додав він.

Фон дер Ляєн і Вебер, продовжив Орбан, "зробили все можливе і відкрито заявили, що консервативний польський уряд повинен піти і бути замінений новим. Саме так наш друг Туск став прем'єр-міністром Польщі. Той самий сценарій зараз відбувається у випадку з Угорщиною".

У текстовому повідомленні агентству речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський заявив, що 15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися вільні парламентські вибори, і нинішній уряд, як і попередні, "не був встановлений, а був обраний і є вираженням волі польських виборців".

У п'ятничному інтерв'ю Орбан також порівняв ЄС з колишнім Радянським Союзом. "Вони будуть працювати над цим. Їм потрібен маріонетковий уряд. Давайте говорити прямо, кожна імперія така. Радянський Союз був таким, чи не так?" – сказав він про ЄС.

Його коментарі з'явилися через два дні після того, як Орбан заявив у своїй промові прихильникам, що ЄС прагне повалити його уряд і встановити маріонетковий режим в Угорщині.

Тим часом свіже опитування в Угорщині показало, що партія Орбана вже не є найпопулярнішою в країні, а натомість лідирує опозиційна "Тиса" Петера Мадяра.