Орбан заявил, что правительство Польши "установил" Брюссель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал в пятницу, что правительство Польши и его премьер-министр Дональд Туск были назначены Европейским Союзом в рамках заговора с целью устранения предыдущего правопопулистского руководства страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью государственному радио в пятницу, его цитирует агентство АР.

Орбан раскритиковал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и лидера крупнейшей политической группы в ЕС, президента Европейской народной партии Манфреда Вебера.

Он заявил, что они стремятся сместить его правительство, как это, по его словам, произошло в Польше в 2023 году, когда коалиция во главе с Туском победила правящую "Право и справедливость" на национальных выборах.

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"Это даже не тайный заговор против Венгрии, это открыто представленный, объявленный план", – сказал Орбан. "То же самое происходило и в Польше. Поляки также пошли своим путем, они также начали вести независимую польскую политику в отношении миграции, гендера и экономики", – добавил он.

Фон дер Ляйен и Вебер, продолжил Орбан, "сделали все возможное и открыто заявили, что консервативное польское правительство должно уйти и быть заменено новым. Именно так наш друг Туск стал премьер-министром Польши. Тот же сценарий сейчас происходит в случае с Венгрией".

В текстовом сообщении агентству представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский заявил, что 15 октября 2023 года в Польше состоялись свободные парламентские выборы, и нынешнее правительство, как и предыдущие, "не было установлено, а было избрано и является выражением воли польских избирателей".

В пятничном интервью Орбан также сравнил ЕС с бывшим Советским Союзом. "Они будут работать над этим. Им нужно марионеточное правительство. Давайте говорить прямо, каждая империя такая. Советский Союз был таким, не так ли?" – сказал он о ЕС.

Его комментарии появились через два дня после того, как Орбан заявил в своей речи сторонникам, что ЕС стремится свергнуть его правительство и установить марионеточный режим в Венгрии.

Между тем свежий опрос в Венгрии показал, что партия Орбана уже не является самой популярной в стране, а вместо этого лидирует оппозиционная "Тиса" Петера Мадяра.