Партію влади Грузії звинуватили у порушенні авторських прав при створенні скандальної агітації

У Грузії керівну партію "Грузинська мрія" звинуватили у порушенні авторських прав при створенні скандальних передвиборчих банерів, в яких використовувались фото наслідків російської агресії в Україні.

Про це йдеться у заяві грузинської неурядової організації Governance Monitoring Center (GMC), повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про знімок із зображенням знищеного храму в селі Богородичне Донецької області.

newsgeorgia.ge

Автором фото є Лев Радін, який від організації дізнався, що "Грузинська мрія" використовує його фото.

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За його словами, він не давав дозволу на використання своєї фотографії в агітації.

На стоковій платформі Alamy вказується, що використання можливе тільки в "редакційних цілях" – репортажах, журналістських оглядах, новинних повідомленнях тощо.

Фотограф розповів "Детектору відходів", що з агентства Alamy звернулися до нього за дозволом на використання згаданої фотографії, на що він відповів категоричною відмовою.

"Я дав категоричну відмову. Тим не менш, фотографію все ж використали, хоч і незаконно. Це ганебно. Я ніколи не буду підтримувати партію "Грузинська мрія", – сказав він.

В організації нагадали, що законодавство Грузії забороняє використовувати фото або інші матеріали в передвиборчих кампаніях без дозволу автора.

В "Грузинській мрії" не відповіли на запит організації про коментар щодо використання фото.

Минулого місяця "Грузинська мрія" у межах передвиборчої агітації виготовила банери та відеоролики, де поруч розміщені фото завданих Росією руйнувань в Україні та, на контрасті, – "нормальне життя" у Грузії.

Підписи на банерах закликають виборців "обирати мир" і "сказати ні війні".

Міністерство закордонних справ України засудило та назвало неприпустимим використання партією влади Грузії в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.

На грузинську владу це не подіяло.