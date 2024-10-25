Правящую партию Грузии обвинили в нарушении авторских прав при создании скандальной агитации

В Грузии правящую партию "Грузинская мечта" обвинили в нарушении авторских прав при создании скандальных предвыборных баннеров, в которых использовались фото последствий российской агрессии в Украине.

Об этом говорится в заявлении грузинской неправительственной организации Governance Monitoring Center (GMC), сообщает "Европейская правда".

Речь идет о снимке с изображением уничтоженного храма в селе Богородичное Донецкой области.

Автором фото является Лев Радин, который от организации узнал, что "Грузинская мечта" использует его фото.

Реклама:

По его словам, он не давал разрешения на использование своей фотографии в агитации.

На стоковой платформе Alamy указывается, что использование возможно только в "редакционных целях" – репортажах, журналистских обзорах, новостных сообщениях и тому подобное.

Фотограф рассказал "Детектору отходов", что из агентства Alamy обратились к нему за разрешением на использование упомянутой фотографии, на что он ответил категорическим отказом.

"Я дал категорический отказ. Тем не менее, фотографию все же использовали, хоть и незаконно. Это позорно. Я никогда не буду поддерживать партию "Грузинская мечта", – сказал он.

В организации напомнили, что законодательство Грузии запрещает использовать фото или другие материалы в предвыборных кампаниях без разрешения автора.

В "Грузинской мечте" не ответили на запрос организации о комментарии относительно использования фото.

В прошлом месяце "Грузинская мечта" в рамках предвыборной агитации изготовила баннеры и видеоролики, где рядом размещены фото нанесенных Россией разрушений в Украине и, на контрасте, – "нормальная жизнь" в Грузии.

Подписи на баннерах призывают избирателей "выбирать мир" и "сказать нет войне".

Министерство иностранных дел Украины осудило и назвало недопустимым использование партией власти Грузии в политической рекламе изображений последствий войны России против Украины.

На грузинскую власть это не подействовало.