Президент Литви планує видати книгу

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що має намір наступного року видати книгу.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

За словами Науседи, у цій книзі він збирається розкрити більше подробиць про свої стосунки з керівною партією "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи".

"Насправді я колись був консервативним виборцем, і досить довго. Але ця партія має певну особливість – вона робить людей, які їй симпатизують, спочатку нейтральними, а потім ворожими, – сказав він.

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"Це просто відбувається, і я міг би навести багато прикладів інших людей. Про те, як це було в 2019 році, я збираюся розповісти в книзі. Я думаю, що книга вийде десь у 2025 році, тому я не хочу багато говорити про це зараз", – додав Науседа.

Перед президентськими виборами 2019 року консерватори запропонували Науседі, тоді ще економісту, взяти участь у президентських праймериз "Союзу Батьківщини – Литовських християнських демократів".

Він відмовився від цієї можливості, заявивши про своє бажання брати участь у президентських виборах із незалежною передвиборчою програмою.

Дипломат Вігаудас Ушацкас тоді боровся з прем'єр-міністеркою Інгрідою Шімоніте за право стати кандидатом у президенти від консерваторів.

У підсумку кандидатом у президенти від партії обрали Шимоніте. На президентських виборах 2019 року вона посіла друге місце, поступившись Науседі у другому турі.

На початку жовтня стало відомо, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель завершила роботу над своїми мемуарами, книга вийде у листопаді.

Також нещодавно в Daily Mail були частково опубліковані мемуари колишнього прем'єра Британії Бориса Джонсона з численними викриттями, серед яких – причина смерті покійної королеви Єлизавети II та плани рейду на завод у Нідерландах, де виготовлялись вакцини проти коронавірусу.