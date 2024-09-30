Експрем’єр Британії Джонсон розкрив діагноз покійної королеви

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїх мемуарах Unleashed ("Розкутий") стверджує, що покійна королева Єлизавета II в останні роки життя хворіла на рак кісток.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Politico, цитуючи уривок мемуарів у своєму розпорядженні.

Колишній британський прем'єр стверджує, начебто на момент відставки у вересні 2022 року "протягом року або більше знав", що у Єлизавети II "була форма раку кісток".

Це перший випадок, коли високопоставлений британський політик озвучив можливу причину смерті королеви. Таке одкровення, зазначає Politico, є вкрай незвичним для Британії, де здоров’я монархів тримають у таємниці.

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У мемуарах Джонсон також поділився спогадами про останні зустрічі з Єлизаветою II, коли вона, як він пише, "мала більш блідий вигляд і була більш згорбленою, а на її руках і зап'ястях були темні синці, ймовірно, від крапельниць або ін'єкцій".

На настрій монарха, зазначає експрем’єр Британії, "аж ніяк не впливала її хвороба, і час від часу в нашій розмові вона все ще осяювала нас великою білосніжною посмішкою в її раптовій красі, що піднімає настрій".

Також Джонсон стверджує, начебто Єлизавета II вже влітку знала про свою прийдешню смерть, але "була сповнена рішучості триматися і виконати свій останній обов'язок" – передати владу наступному прем’єру Британії.

Королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років у шотландському замку Балморал. Свідоцтво про її смерть засвідчило, що королева померла "від старості".

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