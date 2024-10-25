Президент Литвы планирует издать книгу

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что намерен в следующем году издать книгу.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

По словам Науседы, в этой книге он собирается раскрыть больше подробностей о своих отношениях с правящей партией "Союз Отечества – Литовские христианские демократы".

"На самом деле я когда-то был консервативным избирателем, и довольно долго. Но эта партия имеет определенную особенность – она делает людей, которые ей симпатизируют, сначала нейтральными, а затем враждебными, – сказал он.

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"Это просто происходит, и я мог бы привести много примеров других людей. О том, как это было в 2019 году, я собираюсь рассказать в книге. Я думаю, что книга выйдет где-то в 2025 году, поэтому я не хочу много говорить об этом сейчас", – добавил Науседа.

Перед президентскими выборами 2019 года консерваторы предложили Науседе, тогда еще экономисту, принять участие в президентских праймериз "Союза Родины – Литовских христианских демократов".

Он отказался от этой возможности, заявив о своем желании участвовать в президентских выборах с независимой предвыборной программой.

Дипломат Вигаудас Ушацкас тогда боролся с премьер-министром Ингридой Шимоните за право стать кандидатом в президенты от консерваторов.

В итоге кандидатом в президенты от партии выбрали Шимоните. На президентских выборах 2019 года она заняла второе место, уступив Науседе во втором туре.

В начале октября стало известно, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель завершила работу над своими мемуарами, книга выйдет в ноябре.

Также недавно в Daily Mail были частично опубликованы мемуары бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона с многочисленными разоблачениями, среди которых – причина смерти покойной королевы Елизаветы II и планы рейда на завод в Нидерландах, где изготавливались вакцины против коронавируса.