Кобахідзе: Грузинські мігранти за кордоном потрапили під вплив пропаганди

На думку прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, "Грузинська мрія" програла вибори майже на всіх виборчих дільницях за кордоном через те, що громадяни, які проживають там, мають "замало інформації" про те, "як розвивається країна".

Про це пише агентство "Новости-Грузия", передає "Європейська правда".

На думку Кобахідзе – це свідчить про те, що у грузинів за кордоном "дефіцит інформації".

"Ви знаєте, йде потік дезінформації, пропаганди. Зрештою, якщо ви не можете побачити на власні очі, що відбувається в країні, ви набагато легше можете потрапити під вплив цієї пропаганди", – заявив він.

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Як повідомило агентство, опозиція з великим відривом виграла парламентські вибори в Грузії за кордоном.

За підсумками підрахунку даних із 58 із 67 дільниць за кордоном "Грузинська мрія" набирає лише 15%. Це третій результат серед п'яти виборчих суб'єктів, які подолали бар'єр.

Результати виборів за кордоном згідно з попередніми даними ЦВК:

"Коаліція за зміни" – 31,9%;

"Єдність" ("Національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія") – 19,8%;

"Грузинська мрія" – 15%;

"Сильна Грузія" ("Лело", "За народ", "Площа свободи", "Громадяни") – 14,6%;

"Гахарія – За Грузію" – 8,7%.

За кордоном право голосу мали 95 910 громадян. 67 дільниць працювали у 53 містах 42 іноземних держав.

Біля посольств і консульських установ Грузії протягом усього дня фіксували кілометрові черги. Багато емігрантів їхали за сотні кілометрів, щоб проголосувати.

Згідно з останніми попередніми результатами ЦВК, "Грузинська мрія – Демократична Грузія" отримала на парламентських виборах в країні 54,273%.

Опозиційні партії, які подолали прохідний бар'єр, не визнають попередні підсумки виборів, заявляють про фальсифікацію і стверджують, що порушення, виявлені в день виборів 26 жовтня, мали прямий вплив на результати.

Після цього Кобахідзе заявив, що перше засідання парламенту відбудеться у звичайному режимі й уряд буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати голосування.

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