У Грузії відзвітували про підрахунок голосів з 99% виборчих дільниць

Центральна виборча комісія Грузії почала публікувати попередні результати голосування, з наявними даними з майже 99% дільниць партія влади лідирує з 54,24%.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт грузинської виборчої комісії.

За даними виборчої комісії, після підрахунку голосів з 99% виборчих дільниць "Грузинська мрія" набрала 54,24% голосів.

Своєю чергою, опозиційні "Коаліція за зміни" – 10,80%, "Єдність-Національний рух" – 10,07%; "Сильна Грузія" – 8,72%; "Гахарія – за Грузію" – 7,72%.

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Скриншот: ЦВК

Нагадаємо, після закриття дільниць у Грузії опублікували результати двох екзитполів на замовлення опозиційних телеканалів і одного – на замовлення провладного "Імеді".

Перші два прогнозували перемогу об’єднаній опозиції з понад 50% або 48%. Водночас екзитпол центру Gorbi для "Імеді" стверджував, що за "Грузинську мрію" проголосували понад 56% виборців.

Лідери "Грузинської мрії" після того заявили про свою перемогу, не чекаючи результатів від ЦВК.

Згодом ЦВК опублікувала попередні результати з близько 70% дільниць. За цими даними, "Грузинська мрія" лідирувала із 53% голосів.

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