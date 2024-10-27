Прем'єр Грузії: Уряд буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що перше засідання парламенту відбудеться у звичайному режимі й уряд буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати голосування.

Його слова цитує "Ехо Кавказу", передає "Європейська правда"

Коментуючи заяви опозиції про "вкрадені вибори", Кобахідзе заявив, що у них просто "не вистачило гідності змиритися з черговою поразкою".

"За всі ці роки вони жодного разу не змогли прийняти результати виборів, гідно прийняти свою поразку. Вони зазнали поразки вдев'яте", – стверджує він.

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Кобахідзе акцентував, що "будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна".

"Слід ще раз підкреслити, що і в цьому випадку низка НУО разом із політичними, радикальними партіями виступили проти конституційного ладу цієї країни втретє за 4 роки. Але, це слабка спроба. Це відчайдушні політики, відчайдушна спроба хоч якось виправдатися перед власними виборцями", – підсумував він.

Нагадаємо, опозиційні партії, які подолали прохідний бар'єр, не визнають попередні підсумки виборів, заявляють про фальсифікацію і стверджують, що порушення, виявлені в день виборів 26 жовтня, мали прямий вплив на результати.

Згідно з останніми попередніми результатами ЦВК, "Грузинська мрія – Демократична Грузія" отримала на парламентських виборах 54,273%.

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