Премьер Грузии оправдывает "дефицитом информации" выигрыш оппозиции за рубежом

По мнению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, "Грузинская мечта" проиграла выборы почти на всех избирательных участках за рубежом из-за того, что граждане, проживающие там, имеют "мало информации" о том, "как развивается страна".

Об этом пишет агентство "Новости-Грузия", передает "Европейская правда".

По мнению Кобахидзе – это свидетельствует о том, что у грузин за рубежом "дефицит информации".

"Вы знаете, идет поток дезинформации, пропаганды. В конце концов, если вы не можете увидеть собственными глазами, что происходит в стране, вы гораздо легче можете попасть под влияние этой пропаганды", – заявил он.

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Как сообщило агентство, оппозиция с большим отрывом выиграла парламентские выборы в Грузии за рубежом.

По итогам подсчета данных с 58 из 67 участков за рубежом "Грузинская мечта" набирает лишь 15%. Это третий результат среди пяти избирательных субъектов, которые преодолели барьер.

Результаты выборов за рубежом согласно предварительным данным ЦИК:

"Коалиция за изменения" – 31,9%;

"Единство" ("Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 19,8%;

"Грузинская мечта" – 15%;

"Сильная Грузия" ("Лело", "За народ", "Площадь свободы", "Граждане") – 14,6%;

"Гахария – За Грузию" – 8,7%.

За рубежом право голоса имели 95 910 граждан. 67 участков работали в 53 городах 42 иностранных государств.

Возле посольств и консульских учреждений Грузии в течение всего дня фиксировали километровые очереди. Многие эмигранты ехали за сотни километров, чтобы проголосовать.

Согласно последним предварительным результатам ЦИК, "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" получила на парламентских выборах в стране 54,273%.

Оппозиционные партии, которые преодолели проходной барьер, не признают предварительные итоги выборов, заявляют о фальсификации и утверждают, что нарушения, выявленные в день выборов 26 октября, имели прямое влияние на результаты.

После этих заявлений Кобахидзе заявил, что первое заседание парламента состоится в обычном режиме и правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

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