Опонент Санду відповів, як будуватиме відносини з Україною, якщо стане президентом

Кандидат у президенти Молдови від проросійської Соціалістичної партії Молдови Александр Стояногло заявив, що підтримує Україну у війні проти Росії і за його президентства відноснини між двома державами тільки зміцніють.

Про це Стояногло заявив під час дебатів напередодні другого туру виборів, які пройшли у неділю, його цитує Newsmaker.

Стояногло висловив упевненість, що зможе вибудувати конструктивні відносини з Києвом.

"Ми будемо розвивати хороші відносини з усіма партнерами з розвитку. Ми підтримуємо Україну у війні, ми їм надаємо гуманітарну допомогу, і я впевнений, що наші взаємини в період мого президентства тільки зміцніють. Зараз є тільки мілітаристські висловлювання", – сказав кандидат у президенти Молдови.

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Санду у відповідь засумнівалась, чи вірить він у те, що говорить, адже, за її словами, у Києві знають, що Стояногло – "людина Москви".

Стояногло під час дебатів також назвав себе прихильником євроінтеграції і запропонував пропоную підписати акт про незворотність європейського шляху Молдови".

3 листопада у Молдові відбудеться другий тур президентських виборів, у якому зустрінуться Мая Санду та Александр Стояногло.

За результатами першого туру 20 жовтня Санду фінішувала першою, але результат, порахований ЦВК, не дає їй певності у збереженні посади президента.

А на референдумі понад половина виборців, що живуть у межах Молдові, проголосували проти руху до ЄС.

Про причини того, чому громадяни Молдови виявилися не готові підтримати європейський шлях, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Корупція, мова, вата. Пояснюємо головні причини "європейського провалу" в Молдові.