Оппонент Санду ответил, как будет строить отношения с Украиной, если станет президентом

Кандидат в президенты Молдовы от пророссийской Социалистической партии Молдовы Александр Стояногло заявил, что поддерживает Украину в войне против России и при его президентстве отношения между двумя государствами только укрепятся.

Об этом Стояногло заявил во время дебатов накануне второго тура выборов, которые прошли в воскресенье, его цитирует Newsmaker.

Стояногло выразил уверенность, что сможет выстроить конструктивные отношения с Киевом.

"Мы будем развивать хорошие отношения со всеми партнерами по развитию. Мы поддерживаем Украину в войне, мы им оказываем гуманитарную помощь, и я уверен, что наши взаимоотношения в период моего президентства только укрепятся. Сейчас есть только милитаристские высказывания", – сказал кандидат в президенты Молдовы.

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Санду в ответ усомнилась, верит ли он в то, что говорит, ведь, по ее словам, в Киеве знают, что Стояногло – "человек Москвы".

Стояногло во время дебатов также назвал себя сторонником евроинтеграции и предложил предлагаю подписать акт о необратимости европейского пути Молдовы".

3 ноября в Молдове состоится второй тур президентских выборов, в котором встретятся Майя Санду и Александр Стояногло.

По результатам первого тура 20 октября Санду финишировала первой, но результат, посчитанный ЦИК, не дает ей уверенности в сохранении должности президента.

А на референдуме более половины избирателей, живущих в пределах Молдовы, проголосовали против движения в ЕС.

О причинах того, почему граждане Молдовы оказались не готовы поддержать европейский путь, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Коррупция, язык, вата. Объясняем главные причины "европейского провала" в Молдове.