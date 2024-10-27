Глава МЗС Польщі: Європа має стати на бік грузинського народу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після невизнання президенткою Грузії результатів парламентських виборів заявив, що Європа має стати на бік грузинського народу.

Про це він написав у неділю ввечері у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Саломе Зурабішвілі 27 жовтня ввечері заявила про невизнання результатів парламентських виборів, які назвала "російськими", та закликала людей вийти на масові протести.

"Президентка Грузії оголосила, що парламентські вибори були сфальсифіковані. Європа повинна стати на бік грузинського народу", – написав Сікорський.

Реклама:

Глава Євроради Шарль Мішель у своїй першій заяві щодо парламентських виборів у Грузії закликав грузинські відповідальні органи розслідувати порушення, про які було повідомлено, та повідомив, що виніс питання Грузії на неформальний саміт ЄС у листопаді.

Опозиційні партії в Грузії заявили рано вранці в неділю, що вони не визнають результати виборів 26 жовтня, які "вкрала" партія влади "Грузинська мрія", і закликали до протестів.