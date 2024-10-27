Глава МИД Польши: Европа должна встать на сторону грузинского народа
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после непризнания президентом Грузии результатов парламентских выборов заявил, что Европа должна встать на сторону грузинского народа.
Об этом он написал в воскресенье вечером в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".
Саломе Зурабишвили 27 октября вечером заявила о непризнании результатов парламентских выборов, которые назвала "российскими", и призвала людей выйти на массовые протесты.
"Президент Грузии объявила, что парламентские выборы были сфальсифицированы. Европа должна встать на сторону грузинского народа", – написал Сикорский.
Глава Евросовета Шарль Мишель в своем первом заявлении по парламентским выборам в Грузии призвал грузинские ответственные органы расследовать нарушения, о которых было сообщено, и сообщил, что вынес вопрос Грузии на неформальный саммит ЕС в ноябре.
Оппозиционные партии в Грузии заявили рано утром в воскресенье, что они не признают результаты выборов 26 октября, которые "украла" партия власти "Грузинская мечта", и призвали к протестам.