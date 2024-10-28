Глава МЗС Литви після виборів йде з посади лідера партії та не працюватиме в Сеймі

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс оголосив, що через поразку на виборах залишає посаду голови своєї партії.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Ландсбергіс оголосив, що після невдалого результату партії Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи на парламентських виборах вважає за необхідне залишити посаду лідера, яку він обіймав майже 10 років – з 2015 року.

Також Ландсбергіс оголосив, що вирішив поступитися мандатом і не працюватиме у наступному скликанні Сейму, після того, як у другому турі на своєму окрузі програв кандидату від лібералів Сімону Кайрісу.

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Нагадаємо, за підсумками другого туру парламентських виборів, який проходив у неділю, 27 жовтня, опозиційна Соціал-демократична партія закріпила лідерство і матиме найбільше представництво у Сеймі наступного скликання.

Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи опинились на другій сходинці, здобувши 18 мандатів у багатомандатних округах і 10 – в одномандатних.

Читайте детальніше про литовські вибори у статті: Проукраїнська коаліція програє, але не здається: що показали вибори у Литві.