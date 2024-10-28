Лидер партии-победительницы выборов в Литве не знает, возглавит ли новое правительство

Лидер литовской Социал-демократической партии, получившей первенство на парламентских выборах, Вилия Блинкевичюте не спешит говорить, возглавит ли именно она новое правительство.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

На пресс-конференции Блинкевичюте заявила об "исторической победе" социал-демократов.

На вопрос о том, возглавит ли она теперь новое правительство, политик ответила, что не хочет спешить с прогнозами.

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"Я не могу на 100% ответить, что я буду формировать правительство вместе с президентом. Социал-демократическая партия никогда не была партией одного человека, и я не поверю, что избиратели голосовали за одного конкретного человека... Мы взвесим все обстоятельства, все оценим, и потом президиум и совет примут решение", – сказала она.

Напомним, по итогам второго тура парламентских выборов, который проходил в воскресенье, 27 октября, оппозиционная Социал-демократическая партия закрепила лидерство и будет иметь наибольшее представительство в Сейме следующего созыва.

Союз Отечества – Литовские христианские демократы, куда принадлежат действующий премьер Ингрида Шимоните и глава МИД Габриелюс Ландсбергис, оказались на второй позиции, получив 18 мандатов в многомандатных округах и 10 – в одномандатных.

Ландсбергис объявил, что из-за результатов партии и собственного проигрыша на округе уходит с должности председателя политсилы и откажется от мандата в новом Сейме.

Читайте подробнее о литовских выборах в статье: Проукраинская коалиция проигрывает, но не сдается: что показали выборы в Литве.