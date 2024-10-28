Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе після парламентських виборів в країні, на яких зафіксували численні порушення, заявив, що євроінтеграція лишається пріоритетом його уряду.

Заяву грузинського прем’єра наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".

Кобахідзе зазначив, що важливо розвивати країну в усіх напрямках, щоб Грузія до 2030 року досягла мети європейської інтеграції, для чого, за його словами, буде зроблено все можливе.

Він також сподівається на "перезавантаження" відносин з ЄС наступного року.

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"Ми очікуємо перезавантаження відносин, яке, як ми думаємо, відбудеться з початку наступного року. У нас є конкретні зобов'язання щодо угоди про асоціацію та угоди про вільну торгівлю. Наше амбітне завдання – виконати понад 90% цих зобов'язань в обох напрямках до 2028 року", – сказав очільник уряду Грузії.

За його словами, це має забезпечити "досягнення Грузією кінцевої мети, яку ми поставили перед собою на 2030 рік, а саме повної інтеграції нашої країни до Європейського Союзу".

Опозиційні партії в Грузії заявили рано вранці в неділю, що вони не визнають результати виборів 26 жовтня, які "вкрала" партія влади "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Згодом президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про невизнання результатів парламентських виборів, які назвала "російськими" і також закликала вийти на протести.

Глава Євроради Шарль Мішель закликав грузинські відповідальні органи розслідувати порушення, про які було повідомлено, та повідомив, що виніс питання Грузії на неформальний саміт ЄС у листопаді.