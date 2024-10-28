Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после парламентских выборов в стране, на которых зафиксировали многочисленные нарушения, заявил, что евроинтеграция остается приоритетом его правительства.

Заявление грузинского премьера приводит Sova, сообщает "Европейская правда".

Кобахидзе отметил, что важно развивать страну по всем направлениям, чтобы Грузия к 2030 году достигла цели европейской интеграции, для чего, по его словам, будет сделано все возможное.

Он также надеется на "перезагрузку" отношений с ЕС в следующем году.

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"Мы ожидаем перезагрузки отношений, которая, как мы думаем, состоится с начала следующего года. У нас есть конкретные обязательства по соглашению об ассоциации и соглашению о свободной торговле. Наша амбициозная задача – выполнить более 90% этих обязательств в обоих направлениях до 2028 года", – сказал глава правительства Грузии.

По его словам, это должно обеспечить "достижение Грузией конечной цели, которую мы поставили перед собой на 2030 год, а именно полной интеграции нашей страны в Европейский Союз".

Оппозиционные партии в Грузии заявили рано утром в воскресенье, что они не признают результаты выборов 26 октября, которые "украла" партия власти "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Вскоре президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о непризнании результатов парламентских выборов, которые назвала "российскими", и также призвала к протестам.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал грузинские ответственные органы расследовать нарушения, о которых было сообщено, и сообщил, что вынес вопрос Грузии на неформальный саммит ЕС в ноябре.