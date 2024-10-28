Боррель отреагировал на вояж Орбана в Грузию

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал намерения венгерского премьера Виктора Орбана посетить Грузию, где состоялись скандальные парламентские выборы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Борреля приводит AFP.

Он отметил, что в ходе поездки в Грузию глава венгерского правительства не будет представлять позицию Евросоюза.

"(Орбан. – Ред.) не представляет Европейский Союз... ротационный глава Союза не имеет полномочий во внешней политике", – сказал Боррель в интервью испанскому общественному радио RNE.

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Стоит отметить, что венгерский премьер Виктор Орбан был одним из первых, кто поздравил власти Грузии с победой на выборах. Накануне стало известно, что он планирует поездку в Грузию.

Международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что их "украла" партия власти "Грузинская мечта". Оппозиционеры призвали к протестам.

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