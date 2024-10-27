Орбан зібрався в Грузію, де назрівають протести через "вкрадені вибори"

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, яка зараз головує у ЄС, планує поїздку до Грузії в понеділок після виборів, на яких і проєвропейська опозиція, і партія влади заявили про свою перемогу.

Про плани Орбана агентству Bloomberg стало відомо із власних джерел, також про це пізніше повідомили в грузинському уряді, пише "Європейська правда".

Співрозмовними агентства, які говорили на умовах анонімності, попередили, що плани Орбана ще допрацьовуються і можуть змінитися.

Орбан, який на ротаційній основі головує в Європейському Союзі, поспішив привітати партію влади "Грузинську мрію" з перемогою в соціальній мережі X у суботу. Він став першим лідером ЄС який це зробив ще до того, як були підраховані голоси. ЄС досі не оприлюднив свою офіційну оцінку щодо виборів, на яких міжнародні спостерігачі заявили про серйозні порушення.

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Віктор Орбан викликав обурення в багатьох столицях ЄС на початку липня після своїх "миротворчих поїздок" до Москви на зустріч з лідером Росії Владіміром Путіним, а також Китаю і США, де він зустрівся з Дональдом Трампом.

Прессекретар прем'єр-міністра Грузії Міша Пейкрішвілі підтвердив, що прем'єр-міністр Угорщини прибуде до Тбілісі в понеділок, але не надав додаткових деталей щодо мети візиту або порядку денного. Уряд Угорщини не відповів на запит про коментар.

Видання Formula навело повідомлення уряду, у якому відзначено, що Орбана у Тбілісі 29 жовтня прийме прем'єр Іраклій Кобахідзе. Зустрічі відбудуться віч-на-віч і в розширеному складі, після чого Іраклій Кобахідзе і Віктор Орбані зроблять спільні заяви для ЗМІ.

Віктор Орбан є найближчим у ЄС союзником чинної проросійської влади Грузії.

"Грузинська мрія" заявила про перемогу на виборах, які, за словами проєвропейської опозиції, були сфальсифіковані. Міжнародні спостерігачі також звернули увагу на тиск і залякування виборців.

Опозиційні партії заявили рано вранці в неділю, що вони не визнають результати виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Чільні парламентарі країн Європи, а також Канади вважають, що Європейський Союз не повинен визнавати результат виборів до парламенту в Грузії і має запровадити персональні санкції.