FT розповіло про ідеї, які обговорюють трампісти щодо врегулювання війни в Україні

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Видання Financial Times вийшло з публікацією, у якій розповіло про ідеї трампістів щодо потенційного сценарію врегулювання російсько-української війни у разі перемоги Дональда Трампа на виборах.

Про це йдеться в матеріалі "Зовнішньополітичний план Трампа: прийняти непередбачуваність", передає "Європейська правда".

У матеріалі згадують ідеї, які раніше висував кандидат Трампа у віцепрезиденти Джеймс Ді Венс. Мовляв, угода про завершення війни в Україні потенційно могла би передбачати замороження бойових дій на теперішній лінії фронту та відмову України від вступу до НАТО.

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У матеріалі наводять думку одного з давніх радників Трампа, що такий план нібито міг би стати переосмисленням невдалих Мінських угод 2014 і 2015 років.

Цього разу, за словами радника, могли би бути створені механізми примусу, які передбачали би наслідки за порушення угоди про припинення вогню. Однак, на його думку, гарантувати виконання угоди мали би європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН.

"Є дві речі, на яких наполягатиме Америка. У нас не буде ні чоловіків, ні жінок у механізмі примусу до виконання угоди. Ми не будемо за це платити. За це платить Європа", – наводить видання слова неназваного співрозмовника, якого називають давнім радником Трампа.

При цьому газета пише, що союзники Трампа стверджують, що "Україна програє війну, і тому наполягання на врегулюванні є морально правильним", а сам Трамп, за словами його союзників, нібито вважає, що Байден мав би поговорити з Путіним, і що "членство в НАТО для України не є варіантом у короткостроковій перспективі".

Додамо, що меседжі, поширені у пубілкації, наразі неможливо перевірити з інших джерел.

Зауважимо, у червні два колишні радники Трампа представили йому план припинення війни РФ проти України.

Нагадаємо, у ході передвиборчої кампанії Трамп відкрито давав зрозуміти, що він припинить чи різко скоротить військову допомогу Україні, якщо переможе на виборах 5 листопада, а також відмовився заявити, що хоче, щоб Україна виграла війну.

Зокрема, нещодавно він навіть звинуватив президента Володимира Зеленського у розв'язанні війни.