FT: Трамп хочет заморозить войну и заставить Европу быть гарантом мирного соглашения по Украине

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп может предложить план урегулирования войны в Украине, что будет "переосмыслением" Минских соглашений, если победит на выборах, однако на этот раз якобы могут предусмотреть последствия за нарушение соглашения.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на давнего советника Трампа, передает "Европейская правда".

Как пишут журналисты, ранее Джеймс Ди Вэнс, которого Трамп выбрал своим кандидатом в вице-президенты, рассказывал, что соглашение о завершении войны в Украине может предусматривать замораживание боевых действий на нынешней линии фронта и отказ Украины от вступления в НАТО.

Советник Трампа, с которым пообщалась газета утверждает, что проект урегулирования, который тот может предложить, будет предусматривать механизмы принуждения и последствия за нарушение соглашения, в отличие от неудачных Минских соглашений.

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В то же время, по его мнению, гарантировать выполнение соглашения должны европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН.

"Мы не будем за это платить. За это платит Европа", – заявил советник.

По данным журналистов, союзники Трампа считают, что Украина проигрывает войну, и поэтому настаивать на урегулировании "морально правильно".

Как пишет газета, Трамп якобы считает, что действующий американский президент Джо Байден должен был бы поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным, так же как раньше президенты разговаривали с советскими лидерами во время Холодной войны.

Кроме того, кандидат в президенты США от республиканцев якобы думает, что членство в НАТО для Украины не является вариантом в краткосрочной перспективе, а потому этот вопрос могут снять на несколько лет, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

"Мы замораживаем конфликт, Украина не уступает ни одной территории, они не отказываются от своих территориальных претензий, и мы ведем переговоры с пониманием того, что окончательного соглашения, вероятно, не будет, пока Путин не сойдет со сцены", – заявил Фред Флейц, который работал в первой администрации Трампа.

Заметим, в июне два советника Трампа, среди которых Флейц, представили ему план прекращения войны РФ против Украины.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Трамп открыто давал понять, что он прекратит или резко сократит военную помощь Украине, если победит на выборах 5 ноября, а также отказался заявить, что хочет, чтобы Украина выиграла войну.

В частности, недавно он даже обвинил президента Владимира Зеленского в развязывании войны.