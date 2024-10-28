Міністри 13 держав ЄС критикують "передчасний візит" Орбана в Грузію
Міністри тринадцяти держав – членів Європейського Союзу у спільній заяві розкритикували вояж угорського прем’єр-міністр Віктора Орбана до Грузії після суперечливих парламентських виборів 26 жовтня.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У спільній заяві тринадцять європейських міністрів розкритикували "передчасний візит прем'єр-міністра Орбана до Грузії", підкресливши, що він "не говорить від імені ЄС".
Вони також висловили "глибоку стурбованість" поточною ситуацією в Грузії та закликали до розслідування скарг на проведення виборів до парламенту та усунення виявлених порушень.
"Порушення чесності виборів несумісні зі стандартами, яких очікують від кандидата на вступ до Європейського Союзу. Вони є зрадою законних європейських прагнень грузинського народу", – ідеться в заяві.
Її підписали міністри закордонних справ та міністри у справах Європи Чехії, Данії, Німеччини, Естонії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Литви, Нідерландів, Люксембургу, Польщі, Португалії та Швеції.
Як відомо, ввечері 28 жовтня Віктор Орбан прибув до Тбілісі, в нього запланована зустріч із грузинським прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе. Протестувальники не були раді приїзду Орбана та освистали його.
Раніше в ЄС підкреслювали, що прем'єр Угорщини не представляє позицію всіх держав-членів, коли здійснює цю поїздку.
Варто зазначити, що Орбан був одним з перших, хто привітав владу Грузії з перемогою на виборах, не чекаючи офіційних результатів.
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