Міністри 13 держав ЄС критикують "передчасний візит" Орбана в Грузію

Міністри тринадцяти держав – членів Європейського Союзу у спільній заяві розкритикували вояж угорського прем’єр-міністр Віктора Орбана до Грузії після суперечливих парламентських виборів 26 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У спільній заяві тринадцять європейських міністрів розкритикували "передчасний візит прем'єр-міністра Орбана до Грузії", підкресливши, що він "не говорить від імені ЄС".

Вони також висловили "глибоку стурбованість" поточною ситуацією в Грузії та закликали до розслідування скарг на проведення виборів до парламенту та усунення виявлених порушень.

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"Порушення чесності виборів несумісні зі стандартами, яких очікують від кандидата на вступ до Європейського Союзу. Вони є зрадою законних європейських прагнень грузинського народу", – ідеться в заяві.

Її підписали міністри закордонних справ та міністри у справах Європи Чехії, Данії, Німеччини, Естонії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Литви, Нідерландів, Люксембургу, Польщі, Португалії та Швеції.

Як відомо, ввечері 28 жовтня Віктор Орбан прибув до Тбілісі, в нього запланована зустріч із грузинським прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе. Протестувальники не були раді приїзду Орбана та освистали його.

Раніше в ЄС підкреслювали, що прем'єр Угорщини не представляє позицію всіх держав-членів, коли здійснює цю поїздку.

Варто зазначити, що Орбан був одним з перших, хто привітав владу Грузії з перемогою на виборах, не чекаючи офіційних результатів.

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