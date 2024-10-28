Министры 13 государств ЕС критикуют "преждевременный визит" Орбана в Грузию

Министры тринадцати государств – членов Европейского Союза в совместном заявлении раскритиковали вояж венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Грузию после противоречивых парламентских выборов 26 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В совместном заявлении тринадцать европейских министров раскритиковали "преждевременный визит премьер-министра Орбана в Грузию", подчеркнув, что он "не говорит от имени ЕС".

Они также выразили "глубокую обеспокоенность" текущей ситуацией в Грузии и призвали к расследованию жалоб на проведение выборов в парламент и устранению выявленных нарушений.

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"Нарушения честности выборов несовместимы со стандартами, которых ожидают от кандидата на вступление в Европейский Союз. Они являются предательством законных европейских стремлений грузинского народа", – говорится в заявлении.

Его подписали министры иностранных дел и министры по делам Европы Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Литвы, Нидерландов, Люксембурга, Польши, Португалии и Швеции.

Как известно, вечером 28 октября Виктор Орбан прибыл в Тбилиси, у него запланирована встреча с грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Протестующие не были рады приезду Орбана и освистали его.

Ранее в ЕС подчеркивали, что премьер Венгрии не представляет позицию всех государств-членов, когда совершает эту поездку.

Стоит отметить, что Орбан был одним из первых, кто поздравил власти Грузии с победой на выборах, не дожидаясь официальных результатов.

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