Орбан привітав владу Грузії з перемогою, не чекаючи офіційних результатів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав владу Грузії з перемогою на виборах, не чекаючи офіційних результатів – попри суперечливі результати екзитполів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Невдовзі після закриття дільниць та оголошення результатів екзиполів у Грузії Орбан привітав грузинську партію влади з перемогою.

Congratulations to Prime Minister @PM_Kobakhidze and the Georgian Dream party on their overwhelming victory at the parliamentary elections today. The people of #Georgia know what is best for their country, and made their voice heard today!

