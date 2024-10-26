Укр Рус Eng

Орбан привітав владу Грузії з перемогою, не чекаючи офіційних результатів

Новини — Субота, 26 жовтня 2024, 20:20 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав владу Грузії з перемогою на виборах, не чекаючи офіційних результатів – попри суперечливі результати екзитполів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Невдовзі після закриття дільниць та оголошення результатів екзиполів у Грузії Орбан привітав грузинську партію влади з перемогою. 

"Вітання прем’єр-міністру Іраклію Кобахідзе та партії "Грузинська мрія" із впевненою перемогою на нинішніх парламентських виборах. Народ Грузії знає, як буде краще для їхньої країни, і зробив так, щоб їхній голос сьогодні почули", – написав Орбан у своєму X (Twitter).

За даними грузинської служби "Радіо Свобода", Орбан може приїхати у Грузію найближчими днями.

Нагадаємо, після закриття дільниць у Грузії опублікували результати двох екзитполів на замовлення опозиційних телеканалів і одного – на замовлення провладного "Імеді".

Перші два прогнозують перемогу об’єднаній опозиції з понад 50% або 48%. Водночас екзитпол центру Gorbi для "Імеді" стверджує, що за "Грузинську мрію" проголосували понад 56% виборців.

Лідери "Грузинської мрії" вже заявили про свою перемогу. 

Читайте детальніше про передвиборчу ситуацію у Грузії у статті: Грузія за крок до революції: як Росія та її агенти готують країну до небачених фальсифікацій

Або дивіться відео: Грузія: революція чи "колонія РФ". План Кремля та влади на виборах

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія Угорщина Орбан
Реклама: