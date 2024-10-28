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У Тбілісі учасники протесту освистали Орбана

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Новини — Понеділок, 28 жовтня 2024, 18:04 — Уляна Кричковська

У Тбілісі учасники мітингу зустріли прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його делегацію протестом. 

Про це повідомляє Formula, передає "Європейська правда".

На відео, яке опублікували журналісти, видно, що поява супроводу Орбана на території супроводжувалася свистом і вигуками учасників мітингу. 

Як повідомили журналістам в урядовій адміністрації, Віктора Орбана прийматиме глава уряду Іраклі Кобахідзе. У вівторок, 29 жовтня, вони дадуть спільну пресконференцію для ЗМІ.

Як відомо, ввечері 28 жовтня Орбан прибув до Тбілісі. Раніше в ЄС підкреслювали, що прем'єр Угорщини не представляє позицію всіх держав-членів, коли здійснює цю поїздку.

Варто зазначити, що угорський прем'єр Віктор Орбан був одним з перших, хто привітав владу Грузії з перемогою на виборах, не чекаючи офіційних результатів.

Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести

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Орбан Грузія Угорщина
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