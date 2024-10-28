У Тбілісі учасники протесту освистали Орбана
Новини — Понеділок, 28 жовтня 2024, 18:04 —
У Тбілісі учасники мітингу зустріли прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його делегацію протестом.
Про це повідомляє Formula, передає "Європейська правда".
На відео, яке опублікували журналісти, видно, що поява супроводу Орбана на території супроводжувалася свистом і вигуками учасників мітингу.
Wauw! Viktor Orbán wordt massaal uitgejouwd bij aankomst in Tbilisi, Georgië. pic.twitter.com/9FmtAcfQLsРеклама:– Rick Воля △ (@Rii_cck) October 28, 2024
⭕️In #Tbilisi, protesters booed Hungarian Prime Minister @PM_ViktorOrban as he left his hotel to meet with @PM_Kobakhidze.– Netgazeti (@netgazeti) October 28, 2024
⭕️The demonstrators are protesting election rigging by #Georgia’s ruling party in the recent elections.#GEOElections2024 #GeorgiaElections pic.twitter.com/HWJ1fihoVa
Як повідомили журналістам в урядовій адміністрації, Віктора Орбана прийматиме глава уряду Іраклі Кобахідзе. У вівторок, 29 жовтня, вони дадуть спільну пресконференцію для ЗМІ.
Як відомо, ввечері 28 жовтня Орбан прибув до Тбілісі. Раніше в ЄС підкреслювали, що прем'єр Угорщини не представляє позицію всіх держав-членів, коли здійснює цю поїздку.
Варто зазначити, що угорський прем'єр Віктор Орбан був одним з перших, хто привітав владу Грузії з перемогою на виборах, не чекаючи офіційних результатів.
Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.
Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести