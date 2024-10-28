Санду обіцяє перестановки в уряді в разі переобрання

Молдовська президентка Мая Санду заявила, що в разі перемоги в другому турі виборів 3 листопада здійснить перестановки в уряді, реагуючи на невдоволення виборців.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в ефірі телеканалу Moldova 1.

Санду зазначила, що кадрові перестановки в уряді Молдови можуть відбутися до кінця року.

"Так, я думаю, що нам потрібно внести зміни в урядову команду. Я вислухала громадян, я обговорювала (це питання. – Ред.) у кількох населених пунктах, я почув, які є вимоги і, особливо, в яких сферах люди очікують, що все буде зроблено краще", – додала вона.

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Президентка Молдови визнала, що урядова команда припускалася помилок, хоча "наміри були добрими", а період її урядування – позначений численними кризами.

"Були люди, які працювали краще, були люди, які працювали гірше з різних причин. Там, де є питання доброчесності, інституції повинні прийти і сказати своє слово", – сказала Санду.

3 листопада у Молдові відбудеться другий тур президентських виборів, у якому зустрінуться Мая Санду та Александр Стояногло.

За результатами першого туру 20 жовтня Санду фінішувала першою, але результат, порахований ЦВК, не дає їй певності у збереженні посади президента.

А на референдумі понад половина виборців, що живуть у межах Молдові, проголосували проти руху до ЄС.

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