Санду обещает перестановки в правительстве в случае переизбрания

Молдавский президент Майя Санду заявила, что в случае победы во втором туре выборов 3 ноября осуществит перестановки в правительстве, реагируя на недовольство избирателей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в эфире телеканала Moldova 1.

Санду отметила, что кадровые перестановки в правительстве Молдовы могут произойти до конца года.

"Да, я думаю, что нам нужно внести изменения в правительственную команду. Я выслушала граждан, я обсуждала (этот вопрос. – Ред.) в нескольких населенных пунктах, я услышал, какие есть требования и, особенно, в каких сферах люди ожидают, что все будет сделано лучше", – добавила она.

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Президент Молдовы признала, что правительственная команда допускала ошибки, хотя "намерения были хорошими", а период ее правления – обозначен многочисленными кризисами.

"Были люди, которые работали лучше, были люди, которые работали хуже по разным причинам. Там, где есть вопрос добропорядочности, институты должны прийти и сказать свое слово", – сказала Санду.

3 ноября в Молдове состоится второй тур президентских выборов, в котором встретятся Майя Санду и Александр Стояногло.

По результатам первого тура 20 октября Санду финишировала первой, но результат, посчитанный ЦИК, не дает ей уверенности в сохранении должности президента.

А на референдуме более половины избирателей, живущих в пределах Молдовы, проголосовали против движения в ЕС.

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