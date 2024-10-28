Бронзовий призер виборів у Молдові оголосив про бойкот другого туру і дав пораду своїм виборцям

У Молдові лідер "Нашої партії" Ренато Усатий, який у першому турі президентських виборів посів третє місце, заявив, що у другому турі не підтримує жодного з кандидатів.

Про це він сказав під час пресконференції у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, він розповів, що "двічі підтримував кандидата у другому турі, і двічі про це шкодував".

В ході свого виступу Усатий критикував як чинну президентку Маю Санду, так і висуванця від проросійської Партії соціалістів Александра Стояногло, які змагатимуться за посаду президента у другому турі.

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Щодо Санду він сказав, що президентка і її партія "Дія і Солідарність" (PAS) "користуються повагою лише за кордоном".

"Вся команда (Санду. – Ред.) постійно ображала мене та моїх прибічників. А після першого туру вони нас полюбили… Після того, що було зроблене – не може навіть йтися про підтримку Санду у другому турі", – каже Усатий.

Партії соціалістів теж дісталось від Усатого, який заявив, що після того, як у 2016 році він підтримав Ігоря Додона, "почалася найбрудніша кампанія проти мене і партії".

"Всіх мерів змушували перейти до Партії соціалістів. Мені заборонили виїхати на операцію за кордон. Був тиск на моїх батьків... А зараз вони називали мене кандидатом Санду! І був тиск з Москви, щоби я знявся з виборів на користь Стояногло", – зазначив він, додавши, що "Стояногло виявився слабким і мовчав".

Усатий додав, що "товариші соціалісти" нічим не відрізняються від PAS.

"Я не буду голосувати у другому турі. Але я не маю права давати вам вказівку. Кожен громадянин має нести персональну відповідальність за свій вибір", – підкреслив він.

Окремо для своїх виборців він наголосив, що не можна довіряти жодному з кандидатів.

3 листопада у Молдові відбудеться другий тур президентських виборів, у якому зустрінуться Мая Санду та Александр Стояногло.

За результатами першого туру 20 жовтня Санду фінішувала першою, але результат, порахований ЦВК, не дає їй певності у збереженні посади президента.

А на референдумі понад половина виборців, що живуть у межах Молдові, проголосували проти руху до ЄС.

Про причини того, чому громадяни Молдови виявилися не готові підтримати європейський шлях, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Корупція, мова, вата. Пояснюємо головні причини "європейського провалу" в Молдові.