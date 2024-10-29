Орбан не побачив порушень на парламентських виборах в Грузії

Угорський прем’єр Віктор Орбан каже, що парламентські вибори в Грузії були вільними і справедливими, і "ніхто не наважився" заявити, що вони були "недемократичними".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час пресконференції в Тбілісі, його слова наводить Sova.

Він привітав прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе з перемогою "Грузинської мрії" на виборах.

Орбан розповів, що стежить за реакціями, і, з його слів, ніхто не наважився заявити, що ці вибори або підсумки виборів є "в будь-якому вигляді недемократичними – крім критичних зауважень, які були висловлені".

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"Я вивчив той звіт, який підготували угорські спостерігачі – в усіх аспектах він був позитивним, йшлося про вільні та справедливі вибори, тому хочу привітати прем'єр-міністра Грузії", – заявив він.

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Напередодні під час великого протесту у Тбілісі грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

Як відомо, ввечері 28 жовтня Віктор Орбан прибув до Тбілісі. Протестувальники не були раді приїзду Орбана та освистали його. Угорський прем'єр-міністр є найближчим у ЄС соратником теперішньої грузинської влади, яку критикують за антизахідний курс.

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