Орбан не увидел нарушений на парламентских выборах в Грузии

Венгерский премьер Виктор Орбан говорит, что парламентские выборы в Грузии были свободными и справедливыми, и "никто не осмелился" заявить, что они были "недемократическими".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время пресс-конференции в Тбилиси, его слова приводит Sova.

Он поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой "Грузинской мечты" на выборах.

Орбан рассказал, что следит за реакциями, и, по его словам, никто не осмелился заявить, что эти выборы или итоги выборов являются "в любом виде недемократическими – кроме критических замечаний, которые были высказаны".

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"Я изучил тот отчет, который подготовили венгерские наблюдатели – во всех аспектах он был положительным, речь шла о свободных и справедливых выборах, поэтому хочу поздравить премьер-министра Грузии", – заявил он.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Накануне во время большого протеста в Тбилиси грузинская оппозиция озвучила требования, в частности относительно повторных выборов.

Как известно, вечером 28 октября Виктор Орбан прибыл в Тбилиси. Протестующие не были рады приезду Орбана и освистали его. Венгерский премьер-министр является ближайшим в ЕС соратником нынешней грузинской власти, которую критикуют за антизападный курс.

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