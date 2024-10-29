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Німеччина викликала посла Ірану та відкликає власного для консультацій

Новини — Вівторок, 29 жовтня 2024, 12:10 — Марія Ємець

Німеччини викликала посла Ірану у зв’язку зі стратою німецького громадянина, а також відкликає посла у Тегерані для консультацій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

У зв’язку зі стратою німецького громадянина іранського походження Джамшида Шармагда МЗС Німеччини викликало очільника посольства Ірану у Берліні.

"Ми висловили рішучий протест проти дій іранського режиму і залишаємо за собою право вжити подальших заходів", – заявили у відомстві. 

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В МЗС додали, що посол у Тегерані висловив протест іранському МЗС і його відкликають до Берліна для консультацій. 

Перед цим канцлер Олаф Шольц та очільниця МЗС Анналена Бербок висловили обурення з приводу страти, а лідер ХДС закликав вислати посла Ірану. 

Іран повідомив про страту німецького громадянина Джамшида Шармагда у понеділок.

Він народився у Тегерані, провів дитинство у Німеччині, а більшу частину життя прожив у США. Чоловіка викрали та вивезли до Ірану під час поїздки до Дубаю, після чого висунули звинувачення у тероризмі на підставі нібито зв’язків з іранською опозиційною організацією в екзилі і навесні 2023 року засудили до смертної кари. 

Минулого тижня Німеччина викликала тимчасового повіреного у справах Північної Кореї через повідомлення про залучення військ КНДР у війну РФ проти України.

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