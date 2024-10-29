Германия вызвала посла Ирана и отзывает собственного для консультаций

Германии вызвала посла Ирана в связи с казнью немецкого гражданина, а также отзывает посла в Тегеране для консультаций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

В связи с казнью немецкого гражданина иранского происхождения Джамшида Шармагда МИД Германии вызвал главу посольства Ирана в Берлине.

"Мы выразили решительный протест против действий иранского режима и оставляем за собой право принять дальнейшие меры", – заявили в ведомстве.

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В МИД добавили, что посол в Тегеране выразил протест иранскому МИДу и его отзывают в Берлин для консультаций.

Перед этим канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок выразили возмущение по поводу казни, а лидер ХДС призвал выслать посла Ирана.

Иран сообщил о казни немецкого гражданина Джамшида Шармагда в понедельник.

Он родился в Тегеране, провел детство в Германии, а большую часть жизни прожил в США. Мужчину похитили и вывезли в Иран во время поездки в Дубай, после чего предъявили обвинение в терроризме на основании якобы связей с иранской оппозиционной организацией в изгнании и весной 2023 года приговорили к смертной казни.

На прошлой неделе Германия вызвала временного поверенного в делах Северной Кореи из-за сообщения о привлечении войск КНДР в войну РФ против Украины.