СМИ: Лидер социал-демократов Литвы откажется от должности премьера

Вилия Блинкявичюте, председатель Социал-демократической партии Литвы, победившей по итогам парламентских выборов, намерена объявить, что не сможет занять должность премьер-министра.

Об этом вещателю LRT сообщили несколько источников в политсиле, пишет "Европейская правда".

Причины отказа Блинкявичюте от должности главы правительства Литвы пока неизвестны, но предполагается, что это связано с проблемами со здоровьем, о которых та не предпочитает говорить публично.

По неофициальным данным LRT, литовские социал-демократы думали объявить об отказе своего лидера от премьерского кресла еще в день второго тура выборов 27 октября, но по неизвестным причинам не сделали этого.

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Более того, после объявления результатов второго тура парламентских выборов однако она уклонилась от прямого подтверждения намерения возглавить правительство.

Вопрос кандидатуры Блинкявичюте на должность премьера Литвы должен рассмотреть съезд Социал-демократической партии в среду, 30 октября.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Литве Социал-демократическая партия, которая до сих пор находилась в оппозиции, закрепила лидерство и будет иметь наибольшее количество мандатов в Сейме – 52.

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