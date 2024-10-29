СМИ: Лидер социал-демократов Литвы откажется от должности премьера
Вилия Блинкявичюте, председатель Социал-демократической партии Литвы, победившей по итогам парламентских выборов, намерена объявить, что не сможет занять должность премьер-министра.
Об этом вещателю LRT сообщили несколько источников в политсиле, пишет "Европейская правда".
Причины отказа Блинкявичюте от должности главы правительства Литвы пока неизвестны, но предполагается, что это связано с проблемами со здоровьем, о которых та не предпочитает говорить публично.
По неофициальным данным LRT, литовские социал-демократы думали объявить об отказе своего лидера от премьерского кресла еще в день второго тура выборов 27 октября, но по неизвестным причинам не сделали этого.
Более того, после объявления результатов второго тура парламентских выборов однако она уклонилась от прямого подтверждения намерения возглавить правительство.
Вопрос кандидатуры Блинкявичюте на должность премьера Литвы должен рассмотреть съезд Социал-демократической партии в среду, 30 октября.
Напомним, по итогам парламентских выборов в Литве Социал-демократическая партия, которая до сих пор находилась в оппозиции, закрепила лидерство и будет иметь наибольшее количество мандатов в Сейме – 52.
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