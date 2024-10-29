У США почалось виробництво F-35 для Фінляндії

Американська збройова компанія Lockheed Martin розпочала виробництво винищувачів F-35A, якими будуть користуватись Військово-повітряні сили Фінляндії.

Про це повідомили у вівторок, 28 жовтня, у фінських ВПС, передає "Європейська правда".

Прогрес виробництва F-35A відзначили церемонією підписання передньої частини фюзеляжу на заводі Lockheed Martin у Форт-Ворті, штат Техас.

Там були присутні представники фінських Сил оборони та оборонної промисловості, а також уряду і промисловості США.

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Збирання F-35A відбувається на американській території, але компоненти виробляються в кількох країнах, що використовують ці винищувачі. Зазначається, що в найближчі роки до них долучиться і Фінляндія.

Фінляндія ще у 2021 році вирішила придбати у США 64 винищувачі F-35, вони замінять старіші F/A-18 протягом 2028-2030 років.

Водночас перші сучасні винищувачі фінські Військово-повітряні сили отримають уже наприкінці 2026 року, вони розгортатимуться на авіабазі в місті Рованіємі.