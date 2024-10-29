В США началось производство F-35 для Финляндии

Американская оружейная компания Lockheed Martin начала производство истребителей F-35A, которыми будут пользоваться Военно-воздушные силы Финляндии.

Об этом сообщили во вторник, 28 октября, в финских ВВС, передает "Европейская правда".

Прогресс производства F-35A отметили церемонией подписания передней части фюзеляжа на заводе Lockheed Martin в Форт-Уорте, штат Техас.

Там присутствовали представители финских Сил обороны и оборонной промышленности, а также правительства и промышленности США.

Реклама:

Сборка F-35A происходит на американской территории, но компоненты производятся в нескольких странах, использующих эти истребители. Отмечается, что в ближайшие годы к ним присоединится и Финляндия.

Финляндия еще в 2021 году решила приобрести у США 64 истребителя F-35, они заменят старые F/A-18 в течение 2028-2030 годов.

В то же время первые современные истребители финские Военно-воздушные силы получат уже в конце 2026 года, они будут разворачиваться на авиабазе в городе Рованиеми.