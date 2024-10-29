Італійські суди знову гальмують схему з розміщення мігрантів в Албанії

Судді італійського міста Болонья звернулись до Суду ЄС, аби перевірити, чи відповідає європейському законодавству рішення їхнього уряду, покликане розблокувати схему з розміщення частини шукачів притулку в Албанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.

Звернення італійських суддів стосується змін до законодавства, ініційованих урядом прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні, стосовно так званих безпечних країн, шукачі притулку з яких можуть бути депортовані.

Після того як суд Рима заблокував відправлення першої групи мігрантів до Албанії, бо вони були з Єгипту й Бангладеш, які ЄС не визнає безпечними, уряд Італії ініціював створення власного списку безпечних країн.

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Тепер судді Болоньї звернулися до Суду Євросоюзу за роз'ясненням у зв'язку з "явними розбіжностями" і "конфліктами інтерпретації" в італійській правовій системі.

Вони також заявили, що, на їхню думку, не можна оголошувати безпечними цілі країни, де є докази переслідування меншин.

Албанія має угоду з Італією про прийом біженців до спеціальних центрів утримання, які побудувала Італія, щоб допомогти Риму стримати нелегальну міграцію. Вона вже привернула увагу інших західних країн, які прагнуть стримати все більшу кількість мігрантів, що прибувають з Африки та Близького Сходу.

Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на "аутсорсинг", але італійська прем'єрка Джорджія Мелоні відкидає цю критику.