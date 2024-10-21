Уряд Італії шукає, як поновити відправку мігрантів до Албанії після рішення суду

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її уряд працює над тим, аби негайно ухвалити положення для розблокування угоди з Албанією про відправлення туди шукачів притулку після рішення суду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Суперечка, яка почалась після рішення суду Рима, стосується визначення "безпечних країн" походження мігрантів, яких можна відправляти в Албанію відповідно до законодавства ЄС.

Римські судді у своєму рішенні минулого тижня заявили, що 12 шукачів притулку, яких Італія відправила до Албанії, походили з Єгипту та Бангладеш, які Суд Європейського Союзу – на відміну від італійського уряду – безпечними не вважає.

Реклама:

Тепер уряд Мелоні хоче ухвалити постанову з переліком таких безпечних країн, який, як передбачається, може оновлюватися кожні пів року. Крім того, постанова дозволить апеляційному суду переглядати рішення про повернення шукачів притулку в Італію.

Італійська прем’єрка сподівається таким чином прив'язати рішення суддів стосовно відправлення мігрантів до урядових постанов, а не до міжнародного права.

Албанія має угоду з Італією про прийом біженців до спеціальних центрів утримання, які побудувала Італія, щоб допомогти Риму стримати нелегальну міграцію. Вона вже привернула увагу інших західних країн, які прагнуть стримати все більшу кількість мігрантів, що прибувають з Африки та Близького Сходу.

Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на "аутсорсинг", але італійська прем'єрка Джорджія Мелоні відкидає цю критику.